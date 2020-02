Ha attraversato quasi tutta la storia del '900: festeggiati i 103 anni di Bernardina Monti

Taglia l’invidiabile traguardo dei 103 anni la tredoziese doc Bernardina Monti. Nata l’undici febbraio 1917 a Barberina, un podere a poca distanza dal centro di Tredozio, Bernardina è la sesta di sette fratelli ed ha attraversato quasi tutta la storia del ‘900 assistendo alle trasformazioni del mondo e della società. Con le radici saldamente radicate a Tredozio, che non ha mai abbandonato, la signorina Bernardina (che non si è mai sposata) ha viaggiato in molte zone del Bel Paese per visitare sorelle, nipoti e pronipoti sparsi in tutto lo Stivale e nella Repubblica di San Marino.

Forte di una fibra invidiabile e di un carattere gioviale, Bernardina ha vissuto prima con la sorella Caterina poi da sola fino alla venerabile età di 100 anni quando è stata accolta come ospite nella Casa di Riposo di Tredozio dove il sindaco Simona Vietina l’ha raggiunta in occasione dei festeggiamenti per il 103esimo compleanno.

"Persone come Bernardina - ha sottolineato il primo cittadino - rappresentano le radici e le fondamenta su cui costruire il futuro di Tredozio: l’amore per il nostro territorio non le è mai mancato e credo che tutti dovremmo imparare dalla nostra Bernardina a prendere la vita con un sorriso, senza arrendersi mai alle difficoltà e confidando nel disegno buono che la Provvidenza ha in serbo per noi".