Bertinoro balla contro la violenza sulle note di "Gesù Cristo sono io"

Venerdì per la prima volta a Bertinoro si è tenuto il flash mob "One Billion Rising", un miliardo di voci contro la violenza su donne e bambine di tutto il mondo. La scuola di ballo Cara Baby Rock’n’Roll ha aderito all’iniziativa internazionale, portando a Bertinoro "La rivoluzione a passi di danza contro la violenza sulle donne": un gruppo di circa 20 persone ha partecipato all’evento sulla piazza del Comune ballando la bella canzone di Levante "Gesù Cristo sono io".

Grazie al tam tam su Facebook e sulle chat di comitati genitori, Bertinoro ha risposto aderendo al flash mob per dimostrare la sensibilità su un tema decisamente attuale anche in Italia, dove femminicidi e violenze sessuali su donne e bambine sono purtroppo ancora frequenti.

Per le assessore Gessica Allegni e Sara Londrillo, che erano presenti al flash mob "è stato un onore ospitare a Bertinoro questo evento, che di anno in anno coinvolge sempre più paesi e città nel mondo, uniti nella “danza rivoluzionaria” che rappresenta la lotta senza quartiere contro i crescenti femminicidi e le discriminazioni di genere che quotidianamente colpiscono le donne e le bambine".

"Se il 14 febbraio è per tante e tanti una giornata in cui celebrare l’amore, allora è il giorno giusto per affermare che dove c’è amore non può esserci violenza e che le donne vanno amate nella loro autonomia, nel riconoscimento della loro dignità e libertà di scegliere della propria vita - concludono -. Noi continueremo a diffondere questo messaggio, con ogni mezzo, come abbiamo visto fare oggi attraverso la musica".