Bertinoro, buoni spesa e affitto-utenze: due bandi nel segno della solidarietà

Il comune di Bertinoro ha aperto un nuovo bando per la richiesta dei “contributi di solidarietà alimentare”, indirizzati a persone e famiglie che a causa dell’emergenza sanitaria sono venute a trovarsi in condizioni di difficoltà economica. "Avevamo a disposizione 57mila euro e nel corso delle prime tre istruttorie, che abbiamo espletato tra aprile e maggio, siamo riusciti ad erogare risorse per circa 30 mila euro, rispondendo positivamente a circa 150 domande (oltre ad alcune ancora in via di valutazione)", afferma l’assessore Gessica Allegni.

Prosegue Allegni: "Avremmo potuto continuare a fare ulteriori istruttorie sulla base dello stesso bando ma abbiamo scelto di pubblicarne uno nuovo per consentire a chi ha già ricevuto i buoni spesa di poterli richiedere una seconda volta ed ampliando la possibilità di accesso ai contributi anche a chi non è residente ma solo domiciliato nel nostro Comune. Daremo comunque la priorità alle nuove domande e, tra le richieste di chi ha già ricevuto una prima tranche di buoni, a quelle che provengono da famiglie in maggiore sofferenza socio-economica. A questo proposito mi preme sottolineare il grande lavoro di Caritas che sta lavorando in grande sinergia con gli uffici comunali e che ha in carico diverse famiglie in difficoltà a cui vengono portati i pacchi alimentari".

Ma la solidarietà del Comune di Bertinoro non si ferma qui: "Abbiamo approvato in giunta l’apertura del bando che concede contributi per il pagamento dell’affitto e delle utenze domestiche e che vede il comune di Bertinoro mettere a disposizione risorse proprie per un totale di 32mila euro. Stante l’annuncio anche di un bando regionale che dovrà andare a sostegno del pagamento degli affitti abbiamo scelto comunque di aprire il nostro, per dare una risposta ancora più concreta in questo momento di particolare instabilità e difficoltà per tanti. Tale contributo per quest’anno verrà erogato anche a chi a causa dell’emergenza Covid non è in regola col pagamento dell’affitto. In tal caso verrà erogato al proprietario. Tengo molto a ringraziare il sindaco Gabriele Fratto e tutta la Giunta comunale, che hanno sostenuto con grande fiducia le scelte fatte dai nostri Servizi, riconoscendone la priorità, in un momento così complesso e in cui i bilanci degli enti locali soffrono moltissimo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I criteri per presentare domande si possono trovare sul sito "www.comune.bertinoro.fc.it". Il bando per i buoni spesa è già attivo e rimarrà aperto fino al 27 maggio, quello per i contributi per affitto e utenze avrà validità dal 18 maggio fino al 30 giugno. Le domande andranno presentate, complete di tutta la documentazione indicata, via mail agli indirizzi "protocollo@comune.bertinoro.fc.it" oppure "servizisociali@comune.bertinoro.fc.it". In alternativa è possibile lasciare le domande nella cassetta postale situata sotto il porticato del Palazzo Comunale, angolo torre dell'orologio.