Bertinoro con Cervia alla fiera del turismo più importante della Germania

Cervia e Bertinoro tornano insieme a Stoccarda in occasione della Cmt, la più importante fiera del turismo e tempo libero in campo mondiale e naturalmente la maggiore della Germania con oltre 105.000 metri quadrati di area espositiva. La fiera si svolgerà dal 13 al 21 gennaio. Come oramai di consuetudine il 15 gennaio nel centro stampa della fiera le due località allestiranno un angolo di Romagna, dal mare alla collina. Qui Cervia e Bertinoro, partner ormai ultradecennali delle operazioni promozionali a Stoccarda presenteranno il territorio della Romagna dal mare alla collina attraverso i prodotti tipici e, naturalmente, i servizi di alta qualità del territorio.

Per testare l’appeal e la genuinità di luoghi e prodotti, i giornalisti potranno fare un assaggio di tipicità attraverso le degustazioni in programma, vedere ed informarsi sulle località e sulle loro peculiarità. L’intento come sempre è quello di proporre, interessare e magari “prendere un po’ per la gola” i giornalisti tedeschi che in quei giorni visiteranno la fiera offrendo l’opportunità di valutare le offerte variegate che il nostro territorio offre e parlarne nei loro articoli. Come sempre ottima anche la collaborazione con l’ufficio stampa della fiera di Stoccarda, che inserisce ogni anno questa giornata romagnola nel programma degli eventi rivolti alla stampa.

"Nel cinquantesimo anno di fiera, data la nostra costante partecipazione ed i rapporti consolidati con l’ufficio stampa della fiera, quest’anno è arrivato un invito speciale per la partecipazione ad una trasmissione televisiva organizzata proprio in occasione di questo compleanno", viene evidenziato.