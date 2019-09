Bertinoro, contributi per il trasporto pubblico per le famiglie a reddito basso

Anche quest'anno il Comune di Bertinoro apre un bando per concedere contributi alle famiglie in difficoltà, con ISEE non superiore ai 10.000 euro, che devono sostenere il costo del servizio di trasporto extraurbano per i propri figli (abbonamento START). Per presentare domanda agli uffici comunali è necessario rispettare i criteri previsti dal bando e pubblicati sul sito del Comune www.comune.bertinoro.fc.it e presentare, oltre alla dichiarazione Isee, copia dell'abbonamento acquistato, per l'anno scolastico 2019/20.

I contributi, che andranno a coprire fino al 75% del costo dell'abbonamento per le famiglie con Isee inferiore ai 5000 euro e fino al 65 % per i nuclei con Isee compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro, da quest'anno potranno essere richiesti non solo per i ragazzi frequentanti le scuole superiori, bensì per tutti coloro che hanno fino a 26 anni di età, dando così un sostegno anche a chi utilizza l'autobus per recarsi all'università o accedere ad altri percorsi formativi.

Il bando resterà aperto fino al 31 ottobre 2019 e, come argomentato dall'Assessore alle politiche sociali Gessica Allegni nel corso dell'ultimo consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle modifiche al regolamento per la concessione contributi, "va ancora una volta ad aggiungersi ad una serie di altre misure che vede il nostro comune erogare risorse proprie in favore di chi è più in difficoltà, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità dei cittadini nell'accesso alla formazione e alla cultura". I cittadini che intendono fare richiesta possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bertinoro il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00