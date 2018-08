Bertinoro, controlli antidroga dell'Arma: giovane consegna un fagottino contenente marijuana

I Carabinieri di Bertinoro, nel corso di un'attività antidroga svolta nella nottata tra mercoledì e giovedì, hanno fermato in un posto di un controllo in via Santacroce a Santa Maria Nuova un'auto alla guida della quale si trovava un giovane forlivese, domiciliato a Forlimpopoli. Alla vista degli uomini dell'Arma ha manifestato un certo nervosismo, per poi consegnare un fagottino contenente circa 10 grammi di marijuana per uso personale. Al termine delle formalità di rito il conducente, che era sotto l'effetto di droghe al momento del controllo, è stato segnalato amministrativamente come assuntore di sostanze stupefacenti.