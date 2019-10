Bertinoro, cura e decoro del paese: bando del Comune, la Pro Loco presenterà una proposta

Il Comune di Bertinoro ha pubblicato un avviso pubblico avente come obiettivo la definizione di accordi con soggetti associati o comunque riuniti in formazioni sociali per la piantumazione di fiori e piccole siepi, compresa la cura delle stesse nelle aree destinate a verde urbano e nelle aiuole pubbliche (annaffiatura periodica, sostituzione delle essenze ammalorate). Chi è interessato dovrà inoltre occuparsi di interventi di manutenzione ordinaria integrativa e cura (pulizia, verniciatura e tinteggiatura) di elementi di arredo urbano come panchine, staccionate e fioriere; installazione, gestione e cura di scaffali per bookcrossing; e pulizia integrativa, cura e abbellimento delle aree destinate a verde attrezzato, piazzette, slarghi panoramici. La Pro Loco di Bertinoro ha annunciato che presenterà una propria proposta. "Ci rivolgiamo a tutti i cittadini che hanno a cuore il decoro del nostro centro storico. Chi è interessato a partecipare attivamente a questo progetto anche solo prendendovi cura di un'aiuola o presentando idee e proposte può contattare Massimo al numero 328 2841538, Davide al numero 335 6648954, inviare una mail a info@prolocobertinoro.it".