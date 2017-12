Bertinoro, grande soddisfazione per l'affluenza al presepe sul colle

Grande soddisfazione a Bertinoro per l'affluenza straordinaria al presepe di Bertinoro durante il periodo delle festività natalizie. La presenza di centinaia e centinaia di persone dai comuni limitrofi (Ravenna, Meldola, Cesena, Forlimpopoli, Cesenatico..) ha ripagato ampiamente l'impegno dei volontari dell'associazione "Il Molino – Protezione Civile". L'associazione, in collaborazione con il Comune di Bertinoro, dopo aver riaperto il sentiero "Monte dei Preti" situato sotto le mura di Via del Soccorso, nei mesi scorsi ha portato a termine un eccellente lavoro di recupero dell'antica grotta lungo il sentiero in cui è stato allestito un presepe davvero speciale. Gli orari di visita sono sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. Per gruppi e info: 340 8149125