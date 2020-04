Bertinoro, il Comune aderisce alla petizione per la Giornata dedicata alla Terra

Anche il Comune di Bertinoro aderisce alla petizione lanciata da Navdanya International, Naturaleza de Derechos, Health of Mother Earth Foundation - Homef e sposata da 500 organizzazioni e reti da 50 Paesi in tutto il mondo per chiedere "che la salute e il benessere dei popoli e del pianeta vengano posti al centro di tutte le politiche governative e istituzionali, della costruzione della comunità e dell’azione civica".

Spiegano il sindaco Gabriele Antonio Fratto e l'assessore Sara Londrillo: "Ancora di più in questi tempi difficili e nel pieno di una pandemia globale, diventa centrale la capacità di mettere in campo un nuovo modello di sviluppo dove la questione della riconversione ecologica dell’economia si leghi inscindibilmente alla questione sociale. La salute dell’uomo dipende direttamente da quella dell’ambiente in cui viviamo, dalla cura che ne abbiamo, dal modo in cui in esso ci muoviamo e da come ne sfruttiamo le risorse. E d’altro canto per favorire un modello produttivo fondato su questa consapevolezza occorre aggredire la questione del reddito, della qualità e della dignità della vita delle persone, abbattendo le diseguaglianze che la crisi socio-sanitaria ha evidenziato in modo ancora più evidente".

"Intendiamo impegnarci in questo senso anche a livello locale mettendo in campo nuova progettualità e favorendo momenti di confronto e di riflessione. E’ proprio dalle comunità più piccole che possono nascere e concretizzarsi le buone pratiche per costruire un mondo migliore domani - concludono -. Crediamo che sia moralmente giusto cogliere questo momento per compiere quel cambiamento che ci porterà alla guarigione e alla riconciliazione con la Terra – la migliore eredità che possiamo lasciare alle generazioni future".