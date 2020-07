Bertinoro, il nido riapre col centro estivo: "Un significativo passo verso la normalità"

Lunedì partirà il centro estivo organizzato da “Formula Servizi alla Persona”. Secondo quanto stabilito dalle disposizioni anti-covid, è previsto il triage in accoglienza, la suddivisione dei bambini in piccoli gruppi (4BB) ed un educatore di riferimento per ogni gruppo. "Verranno offerte esperienze prevalentemente all’aria aperta, basate sull’approccio dell’outdoor education - educazione all'aperto, che è diventato ad oggi parte dell’identità del servizio, in associazione ad attività ludiche, grafico pittoriche, motorie e narrative", esordisce l'assessore alle politiche educative, Sara Londrillo.

"Le attività adeguate alle differenti fasce d’età saranno basate sulla relazione e sulla continuità delle proposte educative interrotte a febbraio, in quanto questo servizio riparte esclusivamente per i bambini già frequentanti il nido. Inoltre verrà offerto il pasto in monoporzione - continua Londrillo -. Le misure adottate garantiranno la sicurezza in termini di contenimento del contagio per il personale educativo ed ausiliario in servizio e per i bambini frequentanti a garanzia delle loro famiglie, senza rinunciare alla qualità dell’offerta educativa".

"Come Comune di Bertinoro siamo consapevoli della necessità di questo fondamentale servizio per le famiglie e siamo soddisfatti di poter accogliere nuovamente i bambini negli spazi del nido comunale: anche per loro questo potrà rappresentare un significativo passo verso la normalità dell'offerta formativa che meritano di ritornare a vivere", conclude il sindaco Gabriele Antonio Fratto.