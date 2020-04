Bertinoro, la macchina della generosità: dalle mascherine alle pizze per i bisognosi

La Pro Loco di Bertinoro ha acquistato dalla Ditta Ellepi di San Zeno di Galeata 400 mascherine lavabili e riutilizzabili e la stessa Azienda gliene ha omaggiate altre 100. "Ringraziamo sempre per questi atti di altruismo perché è con questi gesti che si innaffia il giardino della beneficienza - afferma Gilberto Zanetti, presidente dell'associazione di volontariato di Protezione Civile "Il Molino" di Fratta Terme di Bertinoro -. Questi preziosi dispositivi, in accordo e secondo gli indirizzi forniti dai servizi sociali del Comune, verranno distribuiti dai volontari de "Il Molino" e da quelli della Pro Loco di Bertinoro alla Caritas parrocchiale, alla Casa della carità, alla Comunità Papà Giovanni e alla casa di riposo dell Ospedaletto. Le restanti mascherine restano a disposizione dei cittadini di Bertinoro. Anche in questa occasione si cerca di dare un aiuto ed una rassicurazione a chi oggi, a causa dell' emergenza Coronavirus, si trova in condizione di fragilità anche emotiva".

Inoltre il ristorante "Da Spranghin - Pinsa alla Romana" di Capocolle di Bertinoro ha deciso di donare tutti i giorni, ad eccezione del lunedì, 20 pizze alle persone del comprensorio che a causa del Coronavirus stanno affrontando momenti difficili e di difficoltà anche economiche. "Il sindaco di Bertinoro ha raccolto l'offerta del caritatevole titolare e ha incaricato l'associazione "Il Molino" di provvedere alla distribuzione in linea e sintonia con i servizi sociali dello stesso Comune - prosegue Zanetti -. Questa ulteriore attività a favore del prossimo e la costante e quotidiana collaborazione con il Comune di Bertinoro danno un grande senso di dignità e onore a tutti i volontari de "Il Molino". Con immensa gratitudine e riconoscenza".