Bertinoro, la medaglia d’oro della Repubblica Italiana a Gilberto Zanetti

Sabato, in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica, a cornice del concerto dei ragazzi della scuola Musicale Dante Alighieri, il sindaco Gabriele Antonio Fratto ha consegnato, come d’abitudine, la medaglia d’oro della Repubblica Italiana. Il Comune di Bertinoro quest’anno ha deciso di encomiare Gilberto Zanetti, presidente della locale protezione civile “Il Molino". Zanetti è stato premiato dal primo cittadino "per l'instancabile impegno da sempre profuso per la comunità bertinorese e, negli ultimi anni, in qualità di Presidente dell'associazione Il Molino – Protezione Civile di Bertinoro, contribuendo a diffondere, i valori dell’ospitalità e della solidarietà della fratellanza e del dialogo, fondanti la nostra Comunità, oltre i confini della nostra Città, attraverso un volontario disinteressato, in situazioni di necessità e bisogno, onorando così il nome di Bertinoro".