Bertinoro, opportunità di lavoro in Comune: si cercano tre tirocinanti

Il Comune di Bertinoro ha pubblicato l'avviso per la ricerca di tre tirocinanti (con inizio entro aprile-maggio) rispettivamente al Settore Lavori Pubblici ed Attività Economiche, al Settore Finanziario e al Settore Affari Generali. E' possibile presentare domanda entro le 13 di mercoledì 18 marzo. Il tirocinio è rivolto a diplomati o laureati, cittadini italiani, comunitari o stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti e residenti in Italia, non impegnati in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo.

Le attività da svolgere sono illustrate brevemente nelle schede allegate al presente avviso. L'Ente potrà attivare, a seconda del candidato risultante idoneo, uno delle seguentitipologie di tirocinio della durata di 6 mesi: tirocinio di "Garanzia Giovani" per ragazzi dai 18 ai 29 anni iscritti al programma; tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a disoccupati iscritti al Centro per l'impiego; e tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio.

Modalità d'accesso

Entro le 13 di mercoledì 18 marzo il giovane interessato al tirocinio dovrà presentare istanza di partecipazione all'Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 13 - martedì e giovedì dalle 15 alle 17) o inviarlo a protocollo@comune.bertinoro.fc.it con oggetto "Tirocinio per il settore tecnico lavori pubblici ed attività economiche e-o per il settore finanziario e-o per il settore affari generali", con allegata copia del documento di identità (a pena di esclusione) e curriculum vitae. I candidati, qualora interessati e ricorrano i requisiti, possono presentare una domanda per partecipare alla selezione per tutti e tre i Settori.

A scadenza dell'avviso i giovani che, da curriculum avranno il titolo di studio idoneo e le caratteristiche di base per i profili richiesti, verranno convocati per il colloquio individuale, avente la finalità di individuare la persona ritenuta piuù idonea per il profilo richiesto. La data del colloquio verrà definitiva con successiva comunicazione. Le comunicazioni, la convocazione e l'eventuale esclusione al colloquio per mancanza o carenza di requisiti, verranno effettuate esclusivamente via email, pertanto si chiede di indicare la propria email nel curriculum.

Indennità di frequenza

Per la propria partecipazione, il tirocinante riceve un'indennità mensile del valore di 500 euro, erogata direttamente dal Comune di Bertinoro.

Attivazione

I tirocini inizieranno indicativamente entro aprile-maggio. L'orario previsto è di 30 ore settimanali. Per maggiori informazioni, contattare il Servizio Segreteria, telefonando al telefono 0543/469.208 – o 0543/469.211.

Tirocinio settore tecnico Lavori Pubblici ed attività economiche

Il titolo di studio richiesto è il diploma in ambito amministrativo o diploma di geometra o laurea in materie tecniche. Il tirocinante collabora nella realizzazione degli adempimenti amministrativi del Servizio anche assegnati dal Capo Settore e sotto la sua direzione, quali redazione di atti (determine, proposte di delibere, liquidazioni, lettere, ecc..) sulla base delle informazioni fornite dal Capo Settore, dai Funzionari e dagli istruttori tecnici. Collabora con lo Specialista in attività tecniche del servizio ambiente e con lo Specialista in attività tecniche del servizio patrimonio e cimiteri. Opera in supporto al Servizio Attività economiche e polizia Amministrativa, nella redazione degli atti di competenza del servizio, degli adempimenti in materia di commercio, industria, artigianato, caccia, pesca ed agricoltura. In particolare supporto alla redazione di atti amministrativi quali lettere, determinazioni, liquidazioni; registrazione di liquidazioni e determine; realizzazione lavoro di archivio pratiche; scansione documenti; e protocollazione documenti.

Tirocinio settore finanziario

E' richiesto come titolo di studio il diploma di scuola superiore o laurea. Il tirocinante collabora nella realizzazione degli adempimenti amministrativi e contabili del Servizio anche assegnati dal Capo Settore e sotto la sua direzione, quali redazione di atti (determine, liquidazioni, lettere, ecc..) sulla base delle informazioni fornite dal Capo Settore e dai suoi collaboratori. In particolare supporto alla redazione di atti amministrativi quali lettere, determinazioni, liquidazioni; registrazione di liquidazioni e determine; realizzazione lavoro di archivio pratiche; scansione documenti; protocollazione documenti; verifica incassi e pagamenti, registrazione delle fatture, registrazione dichiarazioni tributarie; pubblicazione avviso sito; e aggiornamento archivio contratti di concessione loculi ed ossari.

Tirocinio settore Affari generali

E' richiesto come titolo di studio un diploma di scuola superiore o laurea. Il tirocinante svolgerà attività di segreteria, registrazione e pubblicazione liquidazioni e determine, supporto amministrativo, operativo e gestionale per le attività della Giunta e del Consiglio (convocazione, attività amministrativa e deliberativa, curando l’organizzazione e gestione delle procedure relative alla pubblicità dei relativi atti); supporto operativo alla Segretaria del Sindaco e degli assessori per la gestione degli appuntamenti e delle comunicazioni; supporto alla segreteria per promuovere la comunicazione interna fra i servizi del

Comune ed esterna nei confronti dei cittadini; archiviazione fascicoli e Scarto e archivio pratiche; scansione documenti da collegare al protocollo; elaborazione dati: creazione avvisi per sito, pubblicazione news sul sito, pubblicazione documenti sul portale di Amministrazione Trasparente, preparazione volantini per consigli di zona e per assemblee pubbliche, ecc...; verificare sul sito l'aggiornamento delle informazioni presenti; Ufficio relazioni con il pubblico, fornire informazioni sull'orario di apertura uffici e numeri telefonici, distribuire modulistica stampandola dal sito; verifiche precontrattuali; attività di supporto all'ufficio legale dell'Ente; e rilascio atti depositati presso la casa comunale.