A "Vino al vino" una passeggiata gratuita su come raccontare lo Spungone su Instagram

Bertinoro chiama a raccolta la community di Instagram per raccontare la Romagna dello Spungone e i suoi vini. Si apre, infatti, con un instawalk (cioè una passeggiata in ottica Instagram) alla scoperta delle peculiarità di Bertinoro e dintorni, il programma di “Vino al Vino”, la due giorni di incontri, degustazioni, eventi che il centro romagnolo dedica all’Albana e alla cultura enologica.

L’appuntamento è sabato alle 15 in piazza della Libertà di Bertinoro. Pensata per chi ha un profilo Instagram e vuole conoscere meglio le potenzialità del social network e i trucchi fotografici per conquistare più “seguaci”, la passeggiata sarà guidata da un amministratore dei profili Instagramers Emilia – Romagna e Instagramers Forlì-Cesena, che farà una vera e propria ‘lezione’ pratica sugli accorgimenti da seguire per realizzare scatti di successo. Ad accompagnarli un esperto del territorio, il professor Carlo Rondoni dell’associazione Il Molino Protezione Civile di Bertinoro.

I partecipanti si muoveranno fra il cuore antico del borgo e i vigneti che si distendono sulle colline circostanti, alla ricerca di scorci pittoreschi e ‘instagrammabili’. La partecipazione all’instawalk è gratuita: basta presentarsi sul posto all’ora indicata, avere una fotocamera o uno smartphone con installato Instagram ed essere pronti a mettersi in gioco, partecipando al contest e condividendo stories con gli hashtag #spungone 2019 #romagnadellospungone. Il vincitore dell’instacontest, che si concluderà in giornata, riceverà due ingressi gratuiti all'evento-degustazione ‘L'Emilia-Romagna nel Calice’ in programma dalle 18:30 in Piazza della Libertà, mentre a tutti gli altri partecipanti sarà riservato uno sconto. “Vino al vino” è una manifestazione promossa dal Comune di Bertinoro, dal Consorzio Vini di Romagna, dal Consorzio Vini di Bertinoro e dall’Associazione Italiana Sommelier Romagna. Il programma completo può essere consultato sul sito http://www.visitbertinoro.it/it/eventi/vino-al-vino-2/