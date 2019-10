Bertinoro, scuole e asili si illuminano a led: "Risparmio annuo di 20mila euro"

L'amministrazione comunale di Bertinoro dà il via libera all'illuminazione a led negli edifici di proprietà comunale. Il Consiglio comunale di lunedì sera, spiega il sindaco Gabriele Antonio Fratto, "ha ratificato una decisione importante relativa ad un finanziamento erogato al comune di Bertinoro in attuazione del decreto legge 30 aprile 2019 in cui comune di Bertinoro è risultato assegnatario di un

contributo pari a 90mila euro per il risparmio energetico".

Gli edifici interessati saranno la scuola elementare di Santa Maria Nuova, la materna di Fratta Terme, l'elementare di Fratta Terme,la palestra di Santa Maria Nuova, palazzo Mainardi ed un intervento

parziale nel palazzo comunale. "Come si noterà sono escluse le scuole del centro storico poiché ricomprese in un'altra progettazione tutt'ora in corso, ovvero il cosiddetto Por Fesr (Programma

operativo regionale - fondo Europeo sviluppo regionale)", spiega il primo cittadino.

"Secondo i calcoli dei nostri collaboratori il risparmio minimo atteso all'anno sarà di 20mila euro e quindi la maggiore efficienza energetica futura produrrà risultati importanti dal punto di vista ambientale ed economico", conclude il sindaco.