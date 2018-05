Bertinoro sempre più digitale: snelliti i servizi demografici per i cittadini

Dopo l'attivazione della carta d'identità elettronica a fine novembre, il Comune di Bertinoro ha compiuto un nuovo importante passo verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e del Paese. Primo comune della provincia di Forlì-Cesena (dopo Cesena che è stato tra gli enti sperimentatori) il Comune di Bertinoro è subentrato giovedì in Anpr, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che è la banca dati nazionale istituita dal Ministero dell'Interno, nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi dei circa 8.000 comuni italiani.

"In questo modo - spiega il sindaco Gabriele Antonio Fratto - il cittadino potrà richiedere in ogni momento la stampa dei certificati da altri comuni (già presenti in Anpr) e potrà verificare i propri dati online se munito di Cns (ed entro breve, Cie), e tra non molto stampare anche certificati (tratto dal sito https://anpr.readthedocs.io/en/latest/comuni/cosa-cambia-comune-migrato.html). Si tratta di un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, e diventa un punto di riferimento unico per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Il sistema, allineando i dati toponomastici, permette di concretizzare l'Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (Anncsu), strumento necessario a completare la riforma del Catasto (tratto dal sito https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/anagrafe-nazionale-popolazione-residente)". Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito del Ministero dell'Interno https://www.anpr.interno.it/portale