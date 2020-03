Bertinoro, spesa e farmaci a domicilio: le attività che aderiscono

Servizi a domicilio anche nel Comune di Bertinoro. Per chiedere la consegna dei farmaci a domicilio occorre contattare Federfarma al numero 800189521, la Croce Rossa di Bertinoro-Forlimpopoli al numero 3341680177, la Croce Rossa Italiana al numero 800 065510 oppure la Protezione Civile "Associazione il Molino" al numero 3408149125. Quest'ultima procede anche alla consegna di generi alimentari e di prima necessità.

Per richiedere ricette per i farmaci occorre contattare il proprio medico senza presentarsi in ambulatorio. Sono diverse le attività che effettuano consegna a domicilio. "Le farmacie ed i negozi di generi alimentari rimarranno aperti, perciò non è necessario fare scorta di prodotti al fine di permettere a tutta la comunità di usufruirne", è la raccomandazione dell'amministrazione comunale.

Consegne a domicilio

Alimentari Lacchini Lorena Bertinoro effettua servizio a domicilio oltre all'apertura Tel. 0543 445223

Maurizio Maraldi Ortofrutta Tel. 338 2995301

Paninoteca Planet Burger Bertinoro Tel. 351 8422509

Gelateria km 7 Forlimpopoli e Bertinoro Tel. 0543 030587

Romagna Carni S.M.Nuova effettua servizio a domicilio oltre all'apertura Tel. 0543 441173 - 340 2504344

Pizzeria All'Ora Panighina Tel. 0543 038965

Officina della Piada S.M.Nuova Tel. 334 1135861

Piadineria “Da Anthony” Panighina Tel 3663266912

Pet's Planet negozio alimenti per Cani e Gatti S.M.Nuova Tel. 347 5391803

Wanted pizza & CO S.M.Nuova Tel. 0543 744396

La Bottega di Maria Bertinoro effettua consegne a domicilio oltre all'apertura Tel. 346 0294667

Boutique della Piadina Bertinoro Tel. 370 3686220 - 335 8331659

La Favola dell'Orto Bertinoro Tel. 347 1434639

Carni e Alimentari di Fabbri Cristina Fartta Terme Tel. 347 6495110

Barnobar Bertinoro Tel. 340 1653943