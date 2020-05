Bertinoro, torna il mercato. Piano straordinario per dehors e nuova isola pedonale

Semaforo verde per la ripresa del mercato ambulante di Santa Maria Nuova e di Bertinoro. Il sindaco Gabriele Antonio Fratto ha firmato un'ordinanza che regolamenta le misure per il contrasto e contenimento della diffusione del covid-19 in ambito commerciale. Entrambi i mercati, viene spiegato nell'ordinanza, sono "localizzati in aree facilmente perimetrabili con transenne o eventuali bandelle di distanziamento, al fine di presidiare e monitorare le aree mercatali nonché verificare il rispetto delle misure prescritte nei protocolli della regione e nel presente atto da parte degli stessi operatori commerciali e dall' utenza".

Il mercato di Santa Maria Nuova si svolge di lunedì in Piazza Garibaldi. E' prevista la delimitazione dell'area del mercato tramite il posizionamento di apposite transenne e bande bianche-rosse da parte degli operatori comunali. Per consentire inoltre il rispetto del distanziamento interpersonale fra operatori commerciali e utenza, viene ridotto il numero dei posteggi presenti nell' area. E' prevista la collocazione di 2 posti per i produttori agricoli. Viene prevista una distanza minima fra posteggi a non meno di 2 metri di distanza l'uno dall' altro per consentire il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell' area mercatale, anche a beneficio dell' utenza.

Il mercato di Bertinoro si svolge di domenica in Largo Cairoli. Anche in questo caso è prevista la delimitazione dell'area del mercato tramite il posizionamento di di transenne e/o bandelle da parte degli operatori comunali. Gli accessi e le uscite dovranno essere presidiati da parte di addetti volontari individuati ed istruiti dall’amministrazione comunale sui comportamenti da tenere nei confronti dell’utenza, al fine di evitare assembramenti e di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

Agli accessi in entrata dovranno essere messi a disposizione degli utenti sostanze igienizzanti e guanti monouso di cui gli stessi dovranno fare uso secondo la normativa vigente. All’uscita dovranno essere resi disponibili appositi contenitori per lo smaltimento dei guanti monouso utilizzati all’interno dell’area mercatale". L'entrata e l' uscita saranno evidenziate da apposita segnaletica. E' prevista l' affissione di cartelli per informare gli utenti circa le disposizioni vigenti e per garantire comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione (obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5°, se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) Nessuna modifica è prevista per quanto riguarda l'orario di svolgimento del mercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dehors e ztl

Nell'ultimo consiglio comunale è stato approvato il Piano straordinario per dehors con agevolazioni economiche e modalità semplificate per ottenere le occupazioni di suolo pubblico per le attività del settore enogastronomico in centro storico e per i chioschi piadina su tutto il territorio comunale. Nel Piano vengono individuate le aree per cui è possibile presentare domanda in carta semplice e ottenere l'occupazione di suolo pubblico entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Sarà istituita una nuova ztl, dal primo giugno al 31 ottobre, dalle 19 alle 24, con l'istituzione di una nuova isola pedonale.