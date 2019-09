Bevevano birra in Piazzetta della Misura: scatta la multa

Nuove multe per inosservanza dell'ordinanza anti-alcol. Lunedì sera in Piazzetta della Misura la Polizia Locale e Stradale hanno effettuato un controllo congiunto fermando e sanzionando cinque stranieri che bevevano birra e bevande in vetro. Inoltre sono state fermate 2 persone per ubriachezza manifesta. "Stiamo lavorando per Forlì e restituire sicurezza e decoro al centro storico", evidenzia il vicesindaco Daniele Mezzacapo.