Biblioteca Saffi, riaprono altri servizi: gli ingressi restano contingentati

Dal primo agosto verranno riaperti alcuni servizi della Biblioteca Saffi, pur mantenendo contingentati per motivi di sicurezza sanitaria il numero degli utenti e gli accessi. Saranno inoltre adottate opportune modalità organizzative per limitare i tempi di attesa e per permettere un deflusso ordinato delle persone, prevedendo la possibilità di accedere alla Biblioteca, consegnare e ritirare i libri in prestito tramite due accessi separati appositamente segnalati. Il servizio della Biblioteca "Saffi" sarà gestito con le relative misure di sicurezza con l'obbligo della mascherina e l'igienizzazione delle mani. Nel mese di luglio si potrà accedere dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, mentre ad agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30. La biblioteca sarà chiusa dal 10 al 14 agosto.

Prestito libri

Il servizio sarà svolto esclusivamente mediante prenotazione e su appuntamento concordato con l'utente, al fine di evitare assembramenti all'entrata e sarà attivo secondo le modalità indicate sia per le richieste degli adulti che per quelle dei ragazzi. E' possibile effettuare prenotazioni e richieste tramite i servizi on-line di "Scoprirete", telefonicamente (0543.712615) e email attraverso l'indirizzo "biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it". Per ritirare i libri prenotati sarà utilizzato l'ingresso principale della Biblioteca al civico n.78 di Corso della Repubblica.

Le nuove iscrizioni alla Biblioteca verranno effettuate solo su prenotazione concordata con il Bibliotecario. E' consentito l'accesso allo scaffale aperto solo su prenotazione, ogni utente avrà a disposizione 20 minuti, dovrà portare con il tesserino della biblioteca per utilizzare il servizio di autoprestito mantenendo la distanza di sicurezza e dovrà igienizzarsi obbligatoriamente le mani prima di toccare i documenti. Non è possibile fermarsi, sostare, sedersi in sala o circolare liberamente in spazi diversi da quelli assegnati per il ritiro dei libri a scaffale aperto. Il prestito interbibliotecario è attivo. Consultazione solo per la sezione dei Fondi Antichi su prenotazione. Non è consentito l'accesso alle sale studio, all'emeroteca (con i suoi servizi) e alla sezione ragazzi.

Saranno mantenuti i servizi avviati in modalità digitale. Difatti restano a disposizione degli utenti tutti i servizi fruibili on-line da Scoprirete, da cui si può accedere al download di e-book, all'ascolto di audiolibri o alla lettura di quotidiani e riviste.

I servizi on-line sono stati implementati ulteriormente dalla rete.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Restituzione libri

Sarà utilizzato un ingresso dedicato al civico 80 di Corso della Repubblica solo per le restituzioni, al fine di evitare incroci con gli utenti che richiedono il servizio di prestito. A tal fine verranno utilizzati appositi contenitori, dove l'utente potrà depositare i libri, senza venire a contatto né con altro pubblico, né con altri libri. Questi ultimi saranno sottoposti a regime di "quarantena" per 7 giorni in una stanza non accessibile al pubblico. Gli accessi saranno gestiti da un operatore; gli utenti dovranno disporsi in fila fuori dall'edificio, qualora fosse necessario, mantenendo la distanza di 1.5 metri; sarà fatto l'obbligo di mascherina sia per i lavoratori che per gli utenti; all'entrata sarà collocata apposita piantana con gel disinfettante come allo scaffale aperto. Sarà consentito l'ingresso ad un massimo di due utenti comtemporaneamente per il reference e 2 utenti per l'accesso allo scaffale aperto. I punti di front-office sono assicurati con un idoneo distanziamento dagli utenti con barriere di plexiglas. E' previsto un intervento di sanificazione dei locali una volta alla settimana a Biblioteca chiusa. Le Biblioteche decentrate "Biblioteca Magica" (San Martino in Strada), "Biblioteca Harris" (Parco della Resistenza), "Biblioteca Alberti" (Quartiere Cava) e "Biblioteca Natura Rerum" (Foro Boario) rimarranno chiuse per tutto il mese di agosto.