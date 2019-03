Bicentenario della nascita di Aurelio Saffi, mostra documentaria sulla Repubblica Romana

Una mostra storico-documentaria dedicata alla Repubblica Romana: è quella che è stata allestita dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig) assieme al Museo della Grande Guerra di Forlì. La Repubblica Romana del 1849 fu un periodo storico del Risorgimento italiano tanto breve quanto avvincente, ma soprattutto vide come grande protagonista il forlivese più illustre, quello a cui è dedicata la principale piazza cittadina, Aurelio Saffi. Ed è per questo che la mostra rientra nel ciclo di iniziative realizzate in occasione del bicentenario della nascita del patriota.

“Il Risorgimento italiano ha un valore internazionale ed è importante che oggi le associazioni di volontariato ne conservino la memoria ed i valori”, premette Sara Samorì, assessore agli Eventi istituzionali del Comune di Forlì. La mostra verrà inaugurata sabato alle 9 nella Casa del Mutilato a Forlì. A curarla è Flavia Bugani, storica e segretaria generale del comitato di Forlì-Cesena per la Storia del Risorgimento italiano. “Saranno esposti documenti inediti e pannelli illustrativi, la mostra è rivolta a tutti, specialmente ai ragazzi ed alle scuole”, sottolinea Bugani.

Il presidente provinciale dell'Anmig Ugo Berti, che ha concluso recentemente l'esposizione celebrativa in onore di Fulcieri Paulucci di Calboli, è pronto ad inaugurare la nuova mostra: “Questo palazzo è legato alla cultura. La mostra è completamente curata ed autofinanziata dai volontari. Vogliamo mostrare la passione che ci lega, rendere più partecipi i cittadini”. L'esposizione sarà aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, durante la settimana su prenotazione e sarà ad ingresso libero.