Bici deturpate in zona stazione, lo sfogo: "Servono le telecamere"

Ladri di accessori di biciclette in azione. "Purtroppo succede quasi quotidianamente in zona stazione - segnala un lettore a ForlìToday -. Mercoledì sera, davanti alla scalinata principale della Polisportiva Edera Forlì, qualcuno si è impegnato a smontare la ruota anteriore di una bici da donna per inserirla accanto alla mountain bike rosa che hanno rubato, sganciando la ruota anteriore che è rimasta attaccata alla rastrelliera. Siccome la struttura non era munita di telecamere di sorveglianza si è ricorso in un tentativo rapido al richiamo delle forze dell'ordine per cercare di rintracciare la persona". Il lettore ha voluto segnalare l'accaduto "in modo tale che ci sia la coscienza della gravità dei fatti, i quali normalmente non vengono segnalati, ed esortare il comune ad installare telecamere che possano almeno documentare quello che accade".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.