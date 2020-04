Bici e coronavirus, gli amici della Fiab donano mille euro all'ospedale forlivese

"I provvedimenti per il contenimento del contagio da Covid-19 hanno costretto anche noi di Fiab a sospendere le iniziative in programma. Dobbiamo rinunciare alle pedalate, ma non ci siamo fermati". E' quanto si legge in una nota di Fiab, che sottolinea come "non potevamo rimanere passivi di fronte a quanto sta avvenendo intorno a noi, nella nostra città e nel paese intero. In questo momento di forzata distanza abbiamo deciso di fare una donazione di 1.000 euro all'ospedale Morgagni-Pierantoni per essere vicini a chi quotidianamente è impegnato nella difficile battaglia contro la diffusione dell'epidemia"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Qualche segnale positivo ci fa ben sperare, ma il ritorno alla normalità sarà ancora lontano. Nell'attesa, invitiamo tutte le persone costrette a spostarsi per necessità a usare la bicicletta: andare in bici fa bene alla salute e fa bene all'ambiente"