La Polizia recupera tre bici. Ora si cercano i proprietari

Nei giorni scorsi gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura, diretto dal dirigente Stefano Santandrea, hanno recuperato tre biciclette delle quali si sta cercando il proprietario, col presupposto possa trattarsi di oggetti rubati. La prima è una bicicletta da donna la cui foto già qualche giorno fa era stata presentata con un appello di ricerca del proprietario, rimasto però ancora inascoltato.

Era stata consegnata in Questura da una donna forlivese che l’aveva acquistata su “market place” dalle due donne assunte alle cronache per l’accusa di vendere oggetti rubati tramite internet, e che erano state indagate dalla Polizia per ricettazione.

Le altre due bici, due mountain bike colore rosso, sono state invece recuperate in centro da una Volante. Erano abbandonate nei pressi del chiostro di San Mercuriale. Se qualcuno riconoscesse la sua bici mediante questo annuncio, potrà rivolgersi all’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, negli orari dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 14 il sabato e la domenica. Se non verranno trovati i proprietari, le biciclette verranno consegnate all’ufficio oggetti smarriti del Comune.