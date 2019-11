Continua il tour romagnolo della Dea Bendata: dopo i gratta e vinci ecco il colpo con la Lotteria Italia

La Dea Bendata bacia anche Modigliana. Domenica scorsa, nel corso della trasmissione "Soliti ignoti – Il ritorno", il conduttore Amadeus ha annunciato il biglietto vincente della serata della Lotteria Italia. Ogni giorno la nota trasmissione televisiva mette in palio 10mila euro: è stata letta la serie "E 006754", abbinata al tagliando venduto alla tabaccheria di via Gramsci 15. Per partecipare alle estrazioni giornaliere durante la puntata, è sufficiente scoprire il codice di 10 cifre presente sotto la scritta "Gratta qui" di un biglietto cartaceo, o se è stato acquistato il biglietto online il codice verrà visualizzato all’acquisto.

Quindi chiamare il numero 894444 e digitare il codice numerico, o inviare il codice stesso tramite SMS al 4770470 oppure registralo sul sito www.lotteria-italia.it. Se il codice verrà estratto il fortunato si aggiudicherà uno dei premi giornalieri previsti dal regolamento della lotteria e comunicati durante la trasmissione. La Dea Bendata in questi giorni si sta concedendo un tour in Romagna: sabato ha regalato ad un faentino 2 milioni di euro con un gratta e vinci, mentre mercoledì mattina 10mila euro ad una fortunata che ha acquistato un tagliando della serie "Il Mega Miliardiario".