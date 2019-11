Per il mese di Natale è possibile abbonarsi gratuitamente al bike sharing: in arrivo altre due postazioni

La sosta gratuita a Natale in centro dopo le 15 non è l'unico “regalo” del Comune che i forlivesi si troveranno sotto l'albero per il Natale 2019. Per incentivare la mobilità sostenibile, infatti, nello stesso periodo di gratuità dei parcheggi (1 dicembre – 6 gennaio), sarà possibile abbonarsi senza costi al servizio di bike sharing, evitando così un costo di 25 euro per la tessera del servizio, valida per 12 mesi. Una promozione che mira a incrementare i 280 abbonati attuali, che nel 2018 hanno sviluppato circa 14mila viaggi.

Attualmente sono disponibili in città 80 tra biciclette e bici a pedalata assistita, dislocate in 11 postazioni. E' già in corso un progetto che porterà a 2 nuove postazioni di interscambio delle bici (parcheggio Manzoni e piazza XX Settembre) e il potenziamento di una terza già esistente (viale Vittorio Veneto),pe. Quella di piazza XX Settembre sarà attiva da gennaio. Il servizio prevede l'utilizzo gratuito per la prima mezzora, con la stragrande maggioranza dell'utenza che sta entro questi limiti, e 80 centesimi l'ora per il tempo successivo. Nella tessera, gratuita nel mese di dicembre, c'è un credito di 5 euro incluso.

“E' un servizio moderno, che a Forlì funziona, con mezzi manutenzionati e non buttati in giro. A Forlì lo rende disponibile il Comune, in perdita perché non genera certo utili, mentre nei grandi centri urbani stanno sbarcando i colossi asiatici per fornirlo a pagamento: utilizziamolo”, commentano gli assessori Valerio Melandri e Giuseppe Petetta. C'è allo studio di realizzare una nuova postazione di bike sharing al Campostrino, ad uso soprattutto degli studenti universitari.