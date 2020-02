"Oltre ogni aspettativa": in più di 4mila al "Carnevale insieme 2020"

Un bilancio molto positivo quello della "Festa di Carnevale Insieme 2020", con un successo riconosciuto al Comitato di quartiere Romiti presieduto da Maurizio Naldi (coordinatore anche della zona ovest di Forlì), insieme agli altri quartieri della zona ovest di Forlì (Villanova, San Varano - Quattro, Cava) non soltanto da un punto di vista quantitativo (oltre 4mila persone hanno partecipato all’evento), ma anche e soprattutto per la qualità e varietà del programma proposto.

All’iniziativa hanno partecipato anche le associazioni genitori delle scuole dell’istituto comprensivo numero 5 e le parrocchie dei quartieri partecipanti. Hanno sfilato i carri allegorici ed i gruppi mascherati, che, partiti dal parco Bertozzi di via Sillaro (quartiere Cava), hanno concluso la parata e la festa nel quartiere Romiti all’interno del parcheggio del palazzetto Villa Romiti. L’appuntamento è stato animato da majorettes, spettacoli da parte dell'associazione Raggio di Sole onlus, mezzi acrobatici, carri allegorici e gruppi mascherati. Ad accompagnare l’evento ci sono stati anche giochi, balli e divertimento per i bambini. Al termine è stata servita una merenda per tutti a base di dolci.

"Parlando di presenze, i numeri sono davvero straordinari, durante la manifestazione - osserva il coordinatore Maurizio Naldi -. Numeri importanti non soltanto per la Festa di Carnevale, ma perché hanno creato un nuovo modo di poter considerare la zona ovest di Forlì un luogo dove si può stare insieme, e trascorrere momenti di allegria e festa ma soprattutto per far si di poter conoscere nuove persone di quartieri limitrofi e confinanti e unire la gente nel segno dell’amicizia e volontariato".

"Siamo felici di aver fatto, la scelta giusta, cioè quella di provare a realizzare un nuovo tipo di vita nella zona ovest di Forlì, aiutandoci a creare iniziative utili rivolte soprattutto al volontariato e beneficenza nei confronti di coloro che hanno più bisogno. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che in questi mesi hanno dedicato il loro tempo libero al volontariato e si sono resi disponibili anche sacrificandosi per questo nuovo progetto di quartieri uniti e a disposizione per fare il bene nei confronti dei residenti e coinvolgendo tutta la cittadinanza di Forlì", prosegue.

"La scelta precisa, ogni volta che si organizza eventi, di puntare sulla beneficenza e volontariato - conclude Naldi - è importante e possiamo essere soddisfatti di quanto realizzato sino ad ora. Va sottolineata l’attenzione, con il coinvolgimento diretto dei quartieri limitrofi, delle scuole dell’istituto comprensivo n° 5 il cui dirigente Daniela Bandini è sempre disponibile nelle molteplici collaborazioni, alle associazioni genitori, alle parrocchie e a tutti volontari che ogni giorno si impegnano nei confronti del proprio territorio, che hanno dato un grande apporto alle feste sino ad oggi organizzate. Un grazie particolare a tutte le persone che nella circostanza dell’evento del Carnevale insieme 2020 si sono rese disponibili per organizzate la sicurezza durante l’intera giornata di festa. Un grazie di cuore a tutti quanti coloro che sino ad oggi continuano a partecipare alle iniziative rivolte a tutti quanti i cittadini forlivesi".