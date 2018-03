Neve e gelo, Forlì torna alla normalità: "Al primo posto la sicurezza"

Forlì si avvia verso il ritorno alla normalità dopo una settimana condizionata da neve e gelo. Per sabato è prevista la ripresa delle attività didattiche nelle scuole del territorio, ovviamente in quelle che non sono sede di seggio elettorale. Il confronto con i tecnici ha permesso di verificare che la situazione complessiva si sta normalizzando, dalla viabilità agli effetti collegati al ghiaccio e alle temperature estreme, ed ha permesso di fare il punto sulle azioni di prevenzione e pulizia da portare avanti nelle prossime ore. Particolare attenzione viene riservata alla pulizia da neve e ghiaccio delle sedi di seggio.

Capitolo scuole

"Voglio rivolgere un ringraziamento ai forlivesi - afferma il sindaco Davide Drei - che, responsabilmente, hanno collaborato alla gestione degli inevitabili disagi, contribuendo a far sì che non si verificassero incidenti di particolare gravità. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno dedicato grande impegno, in questi giorni difficili, nel lavoro e nel volontariato al servizio della collettività. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà arrecate dal maltempo e anche da alcune scelte, ma tengo a ribadire che la linea adottata dal Comune è stata improntata alla sicurezza, alla valutazione giorno per giorno del quadro che si andava delineando partendo dalle previsioni meteorologiche e dal sistema di Allerta della Protezione Civile dell’Emilia-Romagna".

"I provvedimenti ritenuti necessari sono stati assunti seguendo questo metodo e sulla base di una valutazione razionale che ha messo al primo posto proprio la sicurezza della comunità e di ogni cittadino - chiosa il primo cittadino -. Dal momento che la situazione si sta normalizzando è molto importante continuare ad attuare tutte le azioni che potranno contribuire a un pieno ritorno a condizioni ordinarie, come la pulizia davanti alle proprie abitazioni in modo da evitare i rischi di scivolamento, così come è fondamentale che automobilisti e pedoni si muovano con cautela e prudenza".

Le opere di pulizia

Oltre ai mezzi attivati secondo quanto previsto dal Piano Neve e Ghiaccio fin dalla sera di lunedì,che hanno operato assegnando massima priorità alla viabilità di accesso e alle aree di sosta del polo ospedaliero "Morgagni-Pierantoni" e alle arterie principali della circolazione, il servizio ha messo in campo ulteriori forze (6 squadre attrezzate con bob-cat, turbina e operatori manuali) per la pulizia delle scuole e degli edifici pubblici. Grazie alla collaborazione con volontari di “Forlì emergenza” è stata effettuata una pulizia straordinaria nei punti bus di Piazzale Martiri d'Ungheria, Piazzale della Vittoria, Viale della Libertà e Centro Studi-Piscina. Viene ricordato che le comunicazioni ufficiali del Comune sono quelle presenti sul sito www.comune.forli.fc.it e sulla pagina Facebook del Comune di Forlì.

Viabilità dei mezzi pesanti

Gradualmente è tornata alla normalità anche la circolazione stradale. Dopo aver preso atto degli esiti della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità tenutosi in Prefettura, il Prefetto ha revocato “con effetto immediato” il divieto di circolazione emesso con precedente decreto per i veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, valido sull’intero sistema viario della provincia di Forlì-Cesena. E la Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Forlivese ha rimosso il filtro dei mezzi pesanti a Castrocaro diretti verso l'entroterra lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola. Il provvedimento del Prefetto si inserisce, altresì, in un scenario più ampio relativo alla rete delle arterie emiliano-romagnole, atteso che sia la Prefettura capoluogo di Regione che quelle limitrofe di Rimini e di Pesaro-Urbino hanno adottato analogo decreto di revoca.

