Balzo degli infetti nel Forlivese: +36 in 24 ore. In Rianimazione ci sono 11 positivi al virus

Nessun nuovo decesso in provincia di Forlì-Cesena, ma un forte aumento di persone colpite dal Coronavirus, che in provincia sono diventate 424 quelle accertate, vale a dire 65 in più rispetto alla rilevazione di domenica. Il maggior numero di affetti comporta un carico maggiore per gli ospedali, dato che i ricoveri sono aumentati di 4 unità al 'Morgagni-Pierantoni' e di 8 unità al 'Bufalini' nel giro di 24 ore, solo uno di questi è finito in Terapia Intensiva.

Nel Forlivese gli accertati sono in totale 225, vale a dire 36 in più rispetto a domenica. Di questi 160 sono in isolamento domiciliare e altri 59 sono ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva. Il conto dei decessi per la Prefettura ammonta a 6 nel Forlivese. A Bertinoro i casi sono 24, di cui otto in isolamento domiciliare, sedici ricoverati in Malattie Infettive e quattro in Terapia Intensiva.

Un caso a Civitella, Dovadola e Santa Sofia (tutti in isolamento domiciliare) e a Premilcuore (ricoverato), due a Galeata (madre e figlio in isolamento domiciliare), tredici a Meldola (due ricoverati ed undici in isolamento domiciliare), quattordici a Predappio (tre in Rianimazone, otto in isolamento e tre in Malattie Infettive). Sono invece quaranta a Forlimpopoli, 35 in isolamento e cinque ricoverati. A Rocca San Casciano sono 16 i positivi, dodici dei quali ospiti della casa di riposo.

Nel Cesenate, invece, i casi positivi sono 199, vale a dire 29 più di domenica. Di questi 136 sono in isolamento domiciliare e altri 61 ricoverati in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva.

La situazione a Forlì città

Il sindaco Gian Luca Zattini aggiorna la situazione su Forlì: "Sono 99 le persone del nostro Comune risultate positive al Covid-19. Di queste, 72 si trovano in isolamento presso il proprio domicilio e 27 sono ricoverate. Delle 27 ricoverate, 4 sono nel reparto di terapia intensiva del Morgagni-Pierantoni". Il primo cittadino tiene a sottolineare che "la situazione, dal punto di vista dell'aumento degli infetti, è grave ma pur sempre sotto controllo e nelle previsioni di crescita. Molte persone sono rientrate nel proprio domicilio e altrettante stanno lentamente guarendo. Non è un dato che ci deve spaventare, perché era previsto e prevedibile. Questo non vuol dire che si debba abbassare la guardia. Il monito è sempre lo stesso; state a casa e non uscite se non per comprovati motivi di emergenza. Continuiamo a rispettare le regole. E andrà tutto bene".

La situazione in Emilia Romagna

Sono 8.535 di positività al Coronavirus, 980 in più di domenica. 31.200 i test refertati, 3.178 in più sempre rispetto al rilievo precedente. Questi i dati - accertati alle ore 12 di lunedì, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna. Complessivamente, sono 3.669 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (443 in più rispetto a domenica); aumentano di poche unità quelle ricoverate in terapia intensiva, chesono 276, 7 in più rispetto a domenica. Ma crescono purtroppo i decessi, passati da 816 a 892: 76, quindi, quelli nuovi, di cui 46 uomini e 30 donne.

Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 423 (74 in più rispetto a domenica), 365 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 58 (più del doppio, rispetto a ieri quando erano 26) sono dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 26 residenti nella provincia di Piacenza, 13 in quella di Parma, 21 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena, 4 in quella di Bologna (nessuno del territorio imolese), 2 in quella di Ferrara e 1 in quella di Ravenna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 1.885 (120 in più rispetto a domenica), Parma 1.364 (155 in più), Reggio Emilia 1.369 (202 in più), Modena 1.155 (145 in più), Bologna 833 (di cui 652 Bologna,156 in più rispetto a domenica, e 181 Imola, 3 in più), Ferrara 172 (22 in più rispetto a domenica), Ravenna 342 (33 in più) e Rimini 1.035 (93 in più).