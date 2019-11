"Macchine di Leonardo", le invenzioni del genio attirano: oltre 5mila visitatori

Domenica si chiuderà la mostra "Macchine di Leonardo: le invenzioni di un genio del passato", ospitata a Terra del Sole a Palazzo Pretorio. "La prima esperienza di rilievo organizzata all’interno della Città Ideale ha trovato un riscontro altamente positivo da parte di tutta la cittadinanza e in particolare delle scuole di ogni ordine e grado - esordisce il sindaco Marianna Tonellato -. Il successo della mostra va ricercato nell’aver coniugato la valorizzazione del territorio Tosco-Romagnolo e del suo patrimonio storico culturale con la creazione di opportunità lavorative per giovani laureati e aver favorito, nel contempo, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati appartenenti alle fasce deboli della popolazione".

"L’evento ha inoltre potenziato la fruizione turistica delle strutture ricettive e dei servizi della cittadina termale da sempre fiore all’occhiello del territorio - prosegue il primo cittadino -. Il sodalizio virtuoso generatosi nella collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore è la prova concreta che i risultati di un certo livello si ottengono solo con la partecipazione agita e partecipata di ogni soggetto della cittadinanza civile. Regione Emilia Romagna, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole insieme a Formula Solidale Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo e Saferica Computer, con il supporto logistico della Pro Loco e Destinazione Romagna, hanno trasformato la più grande e completa mostra su Leonardo Da Vinci mai realizzata in Italia negli ultimi 70 anni in un momento di formazione e condivisione trasversale sia per le scolaresche, che hanno usufruito delle visite guidate, che per le famiglie e i gruppi".

Continua il sindaco: "L’evento ha offerto servizi e percorsi didattici per turisti, famiglie, bambini e scuole, tra cui il laboratorio didattico dedicato alla meccanica e alla fisica, tutte queste opportunità e il passaparola hanno fatto sì che la mostra ad oggi fosse visitata da circa 4800 persone, e stando ai numeri raccolti ci aspettiamo altre 800 presenze in questo weekend, per un totale di 5600 persone in 30 giorni di apertura di cui almeno 2200 studenti di ogni ordine e grado (4-18 anni)". Da Tonellato "un ringraziamento alla lungimiranza degli imprenditori locali che hanno sostenuto il progetto donando alle scuole, associazioni, case di riposo e gruppi di aggregazione i biglietti per l’accesso alla mostra, trasformando il concetto di sponsorizzazione fine a sé stessa in sponsorizzazione con ricaduta oggettiva sui soggetti principalmente coinvolti".

Giovedì lle 17 a Palazzo Pretorio Terra del Sole si terrà l’evento conclusivo della mostra. Nel corso dell’evento interverrà Andrea Corsini, assessore al Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna, insieme al sindaco Tonellato; a Liviana Zanetti, assessore al Turismo e alle attività produttive; Manuela Raganini, presidente Cooperativa Sociale Formula Solidale; e Barbara Rocchi, Saferica Computer Area Eventi Solidali.

Foto Facebook Comune Castrocaro Lorenza Arfelli