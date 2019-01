Natale, ha chiuso anche la pista di pattinaggio: "Molti ragazzi e famiglie da fuori città"

Lunedì sono iniziate le operazioni di smontaggio. Quello di domenica è stato l'ultimo appuntamento sul ghiaccio in Piazza Saffi. Domenica ha infatti chiuso i battenti "Ice City", la pista di pattinaggio gestita dai fratelli Riccardo e Ronni Farneti, una delle principali attrazione del Natale di Forlì. Il bilancio è più che positivo: "Ci riteniamo soddisfatti della "stagione" natalizia appena conclusa - esordisce Riccardo Farneti -. Le condizioni meteorologiche, il Mercatino di Natale e le bellissime decorazioni hanno portato ad un ottimo riscontro".

La pista non è stata frequentata solo da forlivesi: quest'anno, ammette, "tantissimi ragazzi e famiglie dalle nostre città vicine hanno frequentato il nostro centro". Il giorno con la maggiore affluenza è stato l'8 dicembre "perchè dà il via alle feste ed e molto sentito dai forlivesi". C'è qualcuno che sogna un domani una pista di pattinaggio in Piazza modello Milano Marittima, destreggiandosi attorno ad Aurelio Saffi. Il progetto sarebbe tutt'altro che semplice come chiarisce Riccardo Farneti: "L'idea della pista circolare attorno all'anello può essere un'ottima trovata pubblicitaria, ma dal punto di vista del pattinatore non è molto gradita per diversi motivi. Ed inoltre diventa più complicata pulirla e gestirla".

Riccardo presenta le difficoltà: "Per quanto riguarda la clientela ci possono essere molti limiti. Ad esempio in una pista "classica" chi sta pattina all'esterno riesce sempre ad avere sotto occhio i bambini o comunque chi ha all'interno. Poi in una pista tonda o comunque circolare ha dei costi altissimi perchè deve nascere da zero ed anche di gestione, come ad esempio la pulizia del ghiaccio. Inoltre non penso sia fattibile a Forlì anche per la questione del mercato o mercatini".