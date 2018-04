Bimbo forlivese investito da una valanga: subito tratto in salvo

Tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica, per un bimbo forlivese di 10 anni in vacanza sulle Alpi. Il piccolo è stato investito da una valanga che si è staccata a monte del rifugio Son Forca, sul Cristallo. Secondo una prima ricostruzione il distacco, di piccole dimensioni, è avvenuto domenica mattina, con la massa nevosa dell'altezza di un metro e mezzo giunta fino alla zona sotto il rifugio, adibita a deposito di sci. A liberare il forlivese ed un bimbo triestino di 9 anni, che si trovavano con un maestro di sci, sono stati i Carabinieri di Cortina. Per entrambi nessuna lesione.