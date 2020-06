Si allontana dalla madre e dai fratelli: bimbo di 3 anni trovato alla Barcaccia dalla Polizia

Si è allontanato dalla madre e dai fratellini mentre si trovava al parco urbano. Paura nella serata di lunedì per una famiglia marocchina. La vicenda ha avuto un lieto fine grazie all'intervento di una cittadina forlivese e di poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì. A chidere l'intervento delle forze dell'ordine è stata una passante, la quale, nei pressi dei Musei San Domenico, ha segnalato la presenza di un piccolo di circa 3 anni che girovagava da solo nel parcheggio della barcaccia.

La Volante, immediatamente sopraggiunta, ha preso in consegna il piccolo, che vista la tenera età si mostrava poco collaborativo, seppur tranquillo. Dopo qualche minuto è giunta in Questura una seconda segnalazione, da parte del padre del bambino, a sua volta messo al corrente dalla madre dello smarrimento del figlio. Di lì a poco sono giunti sul posto i genitori, entrambi di nazionalità marocchina e residenti in città, ai quali il piccolo è stato riaffidato.

È stato accertato che nella serata, la madre con i tre figli tutti minori di 10 anni, si era intrattenuta al parco urbano e improvvisamente si era accorta della sparizione del piccolo e dopo alcuni minuti di vane ricerche, non parlando correttamente la lingua italiana, aveva avvisato il padre, che a sua volta si era poi occupato di chiedere l’intervento della Polizia.