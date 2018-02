Biodiversità, al via il progetto di educazione ambientale nelle scuole

Al via il progetto di educazione ambientale che promuove la tutela della biodiversità per contribuire al benessere della comunità. Ha preso il via il progetto La Biodiversità è UNA promosso da Fondazione UNA, Coldiretti e Fiera di Forlì, in collaborazione con la Cooperativa Atlantide, che coinvolgerà nell’anno scolastico 2017/2018 36 classi del Comune di Forlì, un totale di oltre 850 studenti, appartenenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado. “La biodiversità è UNA è un progetto didattico a cui la Fondazione UNA tiene molto – ha dichiarato il Presidente Nicola Perrotti –perché la salvaguardia della biodiversità dei nostri territori dipende dall’educazione ambientale delle nuove generazioni. I ragazzi – continua Perrotti – sono liberi da pregiudizi che troppo spesso bloccano le politiche di gestione della natura e rappresentano il vero valore aggiunto nella valorizzazione del patrimonio ambientale di domani”.

Tra i diversi obiettivi, il progetto si propone di aumentare la consapevolezza ambientale come processo di sensibilizzazione verso il problema della tutela delle risorse, in particolare della biodiversità e del territorio, e a promuovere un nuovo equilibrio fra l’agire dell’uomo e l’evoluzione della natura. Il progetto è strutturato in tre annualità per permettere di approfondire tre diversi aspetti legati alla Biodiversità - biodiversità in parchi e aree naturali, agro biodiversità e biodiversità urbana. Per il primo anno è stato proposto in via sperimentale a 36 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Forlì riscuotendo fin da subito grande interesse fra i docenti. La Biodiversità è UNA prevede la realizzazione di diversi strumenti di lavoro tra loro interconnessi, pensati per rispondere alle esigenze di studenti e docenti ma in grado di coinvolgere, indirettamente, anche le famiglie.



Saranno realizzati:

Il kit didattico “La Biodiversità è UNA”: composto da diversi materiali pensati per stimolare e supportare i processi di acquisizione delle competenze;

Un incontro operativo in aula per ciascuna classe per presentare il progetto e il Kit didattico;

UNA edutainment: portale interattivo che conterrà materiali, spunti di lavoro e giochi per scuole e famiglie

Iniziativa a premi: i pensata per incentivare la partecipazione e il coinvolgimento di scuole e famiglie e amplificare la visibilità del progetto