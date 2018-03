Acquistò i primi bitcoin per i figli: con la criptovaluta ha costruito un'impresa

Fin da subito ha creduto nel bitcoin. E' grazie alla criptovaluta è riuscito a costruire un'impresa. E' la storia di Riccardo Racci di Bitcoin Romagna, che venerdì 6 aprile sarà relatore in un convegno che si svolgerà a Ravenna. 36enne forlivese, è stato docente d'informatica per tanti anni, e nel 2015 ha iniziato la sua 'avventura' nel mondo dei bitcoin. "La prima volta che ne ho sentito parlare, come tutti, l'ho snobbato pensando 'è la solita roba da nerd' - esclama -. Poi ho pensato ai miei figli, che hanno 7 e 9 anni: quando io sono diventato adulto, mio padre mi ha aiutato nell'acquisto della casa, mentre io sapevo che non avrei potuto fare lo stesso con loro".

"Quindi ho voluto fare una 'scommessa' acquistando i primi bitcoin da regalare ai miei figli per i loro 18 anni - confessa -. Una volta entrato in questo mondo, però, ho iniziato a studiare, ad approfondire e ad acquistare altri bitcoin: oggi tengo in euro solo quel poco che mi serve per campare e ho creato un'azienda che si occupa di bitcoin e criptovalute. Quando incasso, ad esempio quando vendo i siti web che realizzo alle aziende 'bitcoin accepted', mi faccio pagare in bitcoin. Ricarico le carte di debito con i bitcoin e le uso per pagare alberghi e ristoranti, a cui il mio pagamento arriva convertito in euro. Ci sono anche aziende che incassano direttamente in bitcoin, ma in Italia sono ancora poche".

Anche il mondo bitcoin, però, non è esente dai rischi, come conferma Riccardo: "Innanzitutto devi capire molto bene di cosa si tratta, altrimenti rischi la fregatura nell'acquisto. Anche il bitcoin naturalmente è inflazionato, come l'euro. Credo che il rischio maggiore sia nel breve termine, cioè se domani mi capita un imprevisto e sono costretto a vendere i bitcoin per spenderli subito, magari in un momento in cui il loro valore è basso. Nel lungo periodo, invece, sono convinto che avere bitcoin sarà conveniente".