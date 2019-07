Prima i cali di tensione, poi i fulmini: tantissimi forlivesi senza corrente per svariate ore

Cali di tensione ed una vasta porzione della città senza corrente elettrica per diverse ore. I disagi hanno interessato l'area dei Romiti e del centro storico della città. I primi problemi si sono verificati già intorno alle 19, con salti di corrente nelle zone di Porta Schiavonia, viale Italia e viale Bologna e arterie limitrofe. Ma la problematica si è estesa con l'arrivo del temporale, accompagnato da numerosi fulmini. Un blackout prolungato e che ha richiesto ore di lavoro ai tecnici di Enel per ridare la luce agli abitanti colpiti dal disagio.

Informa l'azienda: "Le cause dei guasti alla rete elettrica sono dovute all’ondata di maltempo che mercoledì ha interessato anche la città di Forlì. Le squadre Enel hanno lavorato tutta la notte per ripristinare il servizio elettrico nel centro storico della città. Al momento la situazione è sotto controllo. Tutta la clientela di media tensione è stata rialimentata. I nostri tecnici stanno riparando guasti di bassa tensione di piccola entità". Per sopperire ai disagi sono stati utilizzati anche camion con generatori d'emergenza.