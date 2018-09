Blackout nella notte nel quartiere Coriano: "Guasto di natura accidentale"

Temporaneo blackout nel cuore della nottata tra lunedì e martedì in una porzione del quartiere Coriano. In molti si sono accorti del problema dall'attivazione dei sistemi d'allarme delle abitazioni, che hanno svegliato dal sonno i residenti. Il fatto è avvenuto alle 2.16. Enel informa che si è trattato di "un guasto di natura accidentale ad una linea interrata di media tensione che alimenta una porzione del quartiere". I tecnici reperibili, chiarisce ancora l'azienda, "sono intervenuti prontamente per la riparazione del guasto e nel giro di 50 minuti il servizio è stato rialimentato. Sono stati convolti una quarantina di clienti. Si è trattato di gusto molto circoscritto e risolto in poco tempo".