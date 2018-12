Blitz nel residence abbandonato: tra gli appartamenti occupati spuntano armi rubate, un arresto

Blitz mercoledì mattina dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, al comando del tenente Francesco Grasso, e dei militari di Castrocaro Terme e Villafranca al residence abbandonato di via Samorì, nel comune termale. L'operazione (alla quale hanno preso parte anche i militari del Nucleo Cinofili di Pesaro, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco), coordinata dal sostituto procuratore Sara Posa, ha permesso di accertare l'occupazione abusiva di quattro appartamenti confiscati. Gli occupanti, una donna e tre uomini, tutti incensurati, sono stati identificati e denunciati a piede libero con le accuse di occupazione abusiva di immobili e danneggiamento.

Uno degli occupanti, un forlivese di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per "detenzione abusiva di armi comuni da sparo e ricettazione". Nell'appartamento occupato dall'indagato sono state trovati un fucile doppietta marca Borgesi calibro 12, ed un fucile sovrapposto marca Veretta calibro 12, rubati nell’agosto del 2015 a Forlimpopoli. All’interno di un appartamento disabitato è stato recuperato un dipinto olio su tela delle dimensioni di 107x70 centimetri, verosimilmente risalente all’inizio del 1900, su cui sono in corso accertamenti da parte Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna. Trovate anche svariate ccanne da pesca sulle quali sono in corso accertamenti per individuarne la proprietà.

Durante le perquisizioni è stato inoltre segnalato amministrativamente come assuntore di stupefacenti un giovane forlivese trovato in possesso di 0,4 grammi di hashish. Il giudice Giorgio Di Giorgio, su richiesta del sostituto procuratore Filippo Santangelo, ha convalidato l'arresto del 44enne, disponendo la custodia cautelare in carcere.