Blitz della Guardia di Finanza allo Svapor Expo di Forlì, l'evento fieristico dedicato alle sigarette elettroniche, inaugurato nella giornata di sabato. I militari delle Fiamme Gialle, secondo quanto emerso, hanno controllato espositori e acquirenti dei liquidi utilizzati per ricaricare le apparecchiature per "svapare". Dalle indiscrezioni, nel mirino dei Finanzieri ci sarebbero quei prodotti con o senza nicotina che, alla fine di marzo, passeranno sotto il controllo dei Monopoli di Stato e che, quindi, pagheranno le accise come le sigarette normali.