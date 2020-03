Bloccati in casa, Formula Servizi per la cultura propone un viaggio letterario per varcare le Colonne d'Ercole

E' partito il progetto “social” "Oltre le colonne d'Ercole", un ciclo di conferenze virtuali sulla pagina Facebook “Formula Servizi per la Cultura”, nella quale si possono già vedere i primi tre video postati nei giorni scorsi. Le tappe del viaggio, guidato da Marco Antonio Bazzocchi (docente di Letteratura italiana contemporanea e Letteratura dell’età romantica all'Università di Bologna) saranno 17 e saranno postate sulla pagina FB di Formula Servizi per la Cultura ogni martedì, giovedì e sabato a mezzogiorno.

Le colonne d’Ercole erano la soglia che, nel mondo antico, delimitava il confine con il mondo sconosciuto. Secondo la visione di Dante, Ulisse fu il primo uomo a tentare un viaggio impossibile, al di là delle colonne d’Ercole. Anche se si tratta di una visione, Ulisse rimane per noi l’eroe viaggiatore, l’eroe della sfida e dell’intelligenza. Ma anche colui che combatte per ritornare, colui che affronta il meraviglioso e il magico per conquistare la strada di casa. Quello che si propone è un viaggio nei libri in cui si parla di Ulisse, per portare in viaggio la nostra mente in un momento in cui non è possibile muoversi da casa. "Al contrario di Ulisse, le nostre case sono i luoghi in cui stiamo cercando di far fronte a un presente inspiegabile. Ma, come Ulisse, anche noi vogliamo continuare a navigare. Per trovare una via praticabile, per vincere gli ostacoli di un tempo che si è fermato, per superare insieme queste nuove colonne d’Ercole", spiegano gli organizzatori.

Le tappe:

1 - Ulisse in mare

2 - Gli dei…chi sono?

3 - Mercurio: l’irrequieto

4 - Le isole come luoghi del meraviglioso

5 - Circe: la voce, il canto

6 - Circe e gli animali

7 - L’oltretomba

8 - Calipso, la ninfa

9 - Chi sono le ninfe

10 - La reggia di Alcinoo

11 - Le sirene – prima parte

12 - Le sirene – seconda parte

13 - Polifemo il primitivo

14 - Ritornare

15 - Penelope la tessitrice

16 - La cicatrice di Ulisse

17 - La giustizia