All'iper va in scena il "Block Friday": nuova manifestazione sull'emergenza climatica

Cambiare stili di vita e modelli di consumo per far fronte ai cambiamenti climatici in corso: è questo il messaggio che i giovani animatori forlivesi dei “Fridays for Future” hanno voluto lanciare con una manifestazione che si è tenuta alla rotonda di ingresso del centro commerciale “Puntadiferro”, venerdì pomeriggio intorno alle 16.30. “Non è una manifestazione contro il centro commerciale, contro gli acquisti o l'uso dell'automobile”, spiegano sul posto gli animatori del gruppo forlivese. “Con un'azione assolutamente pacifica, vogliamo mandare il segnale che qualcosa deve essere cambiato, e che la politica agisca”, spiegano.

Circa una cinquantina di giovani aderenti al progetto di Greta Thunberg hanno raggiunto da piazza Saffi il centro commerciale con la bicicletta, parcheggiando al Palafiera. Quindi a piedi hanno raggiunto la rotonda e attraversato ripetutamente la strada con striscioni. La manifestazione, che si è tenuta con modalità diverse in tutt'Italia, ha preso il nome di 'Block Friday', ironizzando sulla giornata dedicata agli acquisti ormai diventata una consuetudine anche in Italia.

Il blocco ha causato momentanei incolonnamenti di alcuni minuti in via Punta di Ferro. Gli automobilisti sono stati invitati a spegnere il motore, in diversi hanno abbassato il finestrino per ricevere il volantino informativo e parlare coi manifestanti, altri invece hanno protestato per lo 'stop' imposto dalla manifestazione. “Non vogliamo uno scontro tra persone singole, ma cercare di cambiare il corso della crisi climatica”, concludono.