Tanta immondizia, il Bidente usato come una discarica: i volontari lo ripuliscono

Cusercoli e Civitella protagoniste di due giornate ecologiche organizzate dall'amministrazione comunale civitellese in collaborazione con il gruppo pesca sport Civitella. Sono stati tanti i volontari impegnati nella pulizia di un tratto del fiume Bidente. I partecipanti hanno ricevuto una maglietta azzurra con una grande 'B' bianca e tutta l'attrezzatura occorrente procurata dagli sponsor Lavanderia Mimosa, tipografia Zanobi, Tecnostaff, bar Collinelli e Alea Ambiente.

Nel corso delle due giornate è stato raccolto tanto materiale tra plastica, ruote, ferro, immondizia domestica gettata dalla strada provinciale e persino un cartello stradale. "L'obiettivo di queste giornate - commenta il sindaco Claudio Milandri - è quello di sensibilizzare la popolazione al rispetto del territorio e dell'ambiente, per questo visto il successo dell'iniziativa, ci poniamo come obiettivo di aumentare il numero di giornate 'blue day'; ringrazio a nome di tutta l'amministrazione l gruppo giovani del nostro comune e il gruppo pesca sport Civitella per l'organizzazione delle due giornate ecologiche".