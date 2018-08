Una lunga scia verde: super meteora illumina il cielo della Romagna

Una luce verde ad illuminare improvvisamente il cielo. Sono numerosi i romagnoli che sabato sera, intorno alle 21, hanno scorto una scia luminosa. Le zone toccate dall'evento sono molto vaste e comprendono regioni come la Liguria, la Lombardia, il Veneto e le Marche. A quanto pare si è trattato di un "bolide", cioè un frammento di cometa o asteroide, ma con luminosità negativa. Si tratta di un fenomeno qche non accade così di rado. Infatti ci troviamo proprio in un periodo caratterizzato da un intenso sciame di meteore (Perseidi).

La dimensione del "bolide" varia da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, che può arrivare anche a 100 metri di diametro. Entrando nell’atmosfera si riscaldano e si disintegrano progressivamente, fino ad emettere una forte luce, formando una scia luminosa che prende il nome di meteora o bolide. In casi molto rari può arrivare fino al suolo prima di distruggersi totalmente.