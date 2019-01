Bollettino del Meteomont: pericolo "moderato" di valanghe nel fine settimana nell'Appennino romagnolo

Pericolo "moderato" di valanghe nel fine settimana nell'Appennino romagnolo. E' quanto si legge nel bollettino diramato dal servizio Meteomont. Nella comunicazione viene specificato che sono presenti strati di neve asciutta a debole coesione fino al suolo. "Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggioranza dei pendii ripidi - viene spiegato -. Una modesta attività eolica sta caratterizzando il crinale appenninico con venti provenienti dai quadranti nord orientali con formazione di accumuli in conche e canaloni sui versanti sud e sud occidentali".

Nelle prossime ore, complice il repentino aumento delle temperature in quota con lo zero termico visto risalire fino a oltre 2000 metri, il pericolo valanghe passa da "debole1" a "moderato2" , traducendosi con vento neve fresca fredda, asciutta e debole coesione. Neve ventata in zone con poca neve in aree con abbondante copertura nevosa. "Viste le condizioni del manto nevoso, le attività al di fuori delle piste battute e segnalate richiedono buone capacità di valutazione del pericolo locale. Meteomont consiglia agli escursionisti e sciatori di consultare i bollettini, rammentando pala e sonda sempre al seguito.