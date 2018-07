Nuovo bonus acqua: ecco come presentare domanda

Dal 2 luglio è possibile presentare la domanda per il nuovo bonus acqua integrato, in Emilia Romagna, dal bonus sul servizio pubblico di depurazione e fognatura. Possono presentare domanda i residenti nel Comune di Forlì intestatari della fornitura di servizio idrico per il proprio alloggio di residenza (utenti diretti) o residenti in alloggio che usufruisce di fornitura condominiale (utenti indiretti). Come per i bonus luce e gas l’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non deve essere superiore a 8.107,50 euro o, per le sole famiglie numerose con almeno 4 figli, non superiore a 20mila euro.

Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua annua per ogni componente della famiglia anagrafica. A questo contributo si aggiungerà il bonus integrativo regionale quantificato in 18,25 metri cubi annui per il 50% della tariffa di fognatura e ulteriori 18,25 metri cubi annui per il 50% della tariffa di depurazione. Il pagamento del contributo verrà accreditato direttamente in bolletta pro-quota giorno per gli utenti diretti. Mentre per gli utenti indiretti il gestore provvederà ad erogare il bonus in una unica soluzione mediante assegno bancario o accredito sul conto corrente.

La domanda di bonus può essere presentata ai CAAF convenzionati oppure al Servizio Benessere Sociale e Partecipazione in via L. Cobelli 31, Forlì - 3° piano - tel. 0543/712140-712799 (previo appuntamento). Occorre presentarsi con estremi della attestazione Isee; documento di identità; copia della fattura del servizio idrico sia per gli utenti diretti che indiretti; ed estremi rilasciati dal proprio Istituto di Credito riportanti codice IBAN e intestatario del conto per gli utenti indiretti che desiderano l’accredito sul conto corrente.