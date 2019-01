Predappio, Bus Bonus per gli studenti: rimborso parziale per gli abbonamenti scolastici extra urbani Under 26

Bus Bonus per gli studenti di Predappio che, nell'anno scolastico 2018/19, frequentano gli istituti superiori di secondo grado. Ad erogarlo è il Comune di Predappio, che provvederà al rimborso della differenza tra la tariffa dell’abbonamento trasporto scolastico extra urbano denominato “Scuola card” e il nuovo abbonamento scolastico “Under 26”, acquistato da Start Romagna. L’anno scolastico è iniziato, infatti, con l'aumento del costo dell'abbonamento scolastico per l'autobus, registrato a seguito della Delibera Regionale 2055/2010, con cui si stabilisce che gli abbonamenti possono avere validità mensile o annuale, ma non per il solo periodo scolastico. L'adeguamento alla normativa offre, da un lato, la possibilità di usufruire del servizio per tutto l'anno solare e, per i mesi estivi, nell'intero territorio romagnolo, ma dall'altro un aumento del costo.



L'aumento, pari a circa il 16%, è stato calmierato dal contributo di 40mila euro erogato della Provincia di Forlì-Cesena per i comuni montani e dall’introduzione nel 2017, da parte del Governo Gentiloni, del Bonus Trasporti, che permette ai cittadini di detrarre in denuncia dei redditi il costo del trasporto pubblico, fino a una spesa massima di 250 euro. A ciò si aggiunge il contributo del Comune di Predappio, messo a disposizione per abbassare il costo dell'abbonamento per gli studenti degli istituti superiori.



Con il Bonus Trasporti 2018 è possibile detrarre dalle tasse il 19% delle spese sostenute nel corso dell’anno per l’abbonamento trasporti, per un importo massimo di spesa pari a 250 euro all’anno. In pratica, chi acquista un abbonamento dell'autobus o del treno ha diritto alla detrazione al momento della dichiarazione dei redditi 2019. Se, in famiglia, vengono acquistati più abbonamenti, la detrazione del 19% riguarderà ogni abbonamento, fino ad una spesa massima di 250 euro per singolo abbonamento. Per ottenere il Bus Bonus erogato dal Comune di Predappio occorre presentare domanda all'ufficio Servizi Scolastici comunale, dal 7 gennaio fino alle ore 12.00 del 7 marzo 2019. Il modulo per la richiesta può essere consultato e scaricato dal sito www.comune.predappio.fc.it. Notizie più dettagliate possono essere richieste al geometra Moreno Quadrelli dell’Area Socio Produttiva (tel. 0543.921748; ufficio aperto al pubblico martedì dalle ore 8.30 alle 13.00, giovedì dalle 15.00 alle 17.00).

