"Bonus viaggi cultura" contro la crisi: la richiesta degli assessori al Turismo

di fronte ai danni economici del coronavirus, le citta' dell'Emilia-Romagna chiedono di istituire un "bonus viaggi cultura": una misura fiscale che permetta di "recuperare le spese sostenute per trasporti (solo con mezzi di trasporto collettivo) e biglietti di ingresso a siti culturali, teatri, laboratori e visite guidate acquistati nelle stesse date del viaggio". La proposta e' contenuta in una lettera inviata al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, oltre che agli assessori Andrea Corsini (Turismo) e Mauro Felicori (Cultura).

La lettera e' firmata dagli assessori al Turismo di dieci citta', con tutti i capoluoghi di provincia coinvolti: Matteo Lepore (Bologna), Luca Ferrini (Cesena), Matteo Fornasini (Ferrara), Andrea Cintorino (Forli'), Ludovica Carla Ferrari (Modena), Cristiano Casa (Parma), Jonathan Papamarenghi (Piacenza), Giacomo Costantini (Ravenna), Annalisa Rabitti (Reggio Emilia) e Andrea Gnassi (sindaco di Rimini). "Gli effetti delle necessarie misure adottate dagli organi competenti stanno mostrando gia' il loro forte impatto sulla nostra economia - scrivono gli amministratori locali - a partire dal settore turistico e culturale, composto anche di vendita al dettaglio, piccole imprese e terzo settore". Il comparto turistico e quello culturale, "identitari per le nostre realta'- continua la lettera- sono schiacciati dal peso di questa situazione incerta e improduttiva. Oltre alle ricadute in termini di immagine e credibilita', che potremo superare solo lavorando sul lungo periodo con una forte programmazione, ci mettiamo a disposizione per mettere in campo insieme ogni azione possibile sia sul fronte economico sia sul fronte della comunicazione al cittadino, per sensibilizzare l'opinione pubblica verso le nuove regole di comportamento precauzionali".

atte queste premesse, e' importante che le istituzioni a tutti i livelli "mettano in campo misure in grado di dare risposte immediate a sostegno del tessuto economico colpito", e' l'appello degli assessori: "Registriamo nei decreti legge emanati la presenza di misure applicabili anche alla nostra Regione. Nell'attesa di capirne gli sviluppi, a voi rappresentiamo il bisogno di interventi tempestivi e ulteriori". Questo "anche attraverso la dotazione di fondi straordinari da parte di Stato e Regioni, il riequilibrio da parte dello Stato degli sbilanci dei Comuni dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno per il 2020 nonche' l'attivazione di un sistema di ammortizzatori sociali che tutelino tutte le forme di lavoro", continua la lettera. Inoltre, serve un "dialogo compatto e proficuo con il sistema bancario che porti a misure in grado di concedere respiro, liquidita' e prospettiva ai nostri operatori", scrivono gli assessori. Infine, la proposta del "bonus viaggi cultura" sulla quale "siamo pronti ad avanzare una proposta piu' dettagliata alla quale stiamo lavorando", anticipano i dieci amministratori: "Pensiamo che una misura come questa, se introdotta strutturalmente, avrebbe un effetto positivo sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello sociale, avvicinando un numero maggiore di cittadini alle eccellenze artistiche, naturali e storiche del nostro paese". In conclusione, "siamo fiduciosi di trovare nella Regione Emilia-Romagna un valido appoggio", sottolineano gli assessori, affinche' le istanze sollevate "possano arrivare ai tavoli di discussione nazionale". (Fonte Agenzia Dire)