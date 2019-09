Borse di studio per l'anno scolastico, ecco tutte le informazioni sul bando

Sarà aperto da lunedì 16 settembre e fino a giovedì 31 ottobre 2019 il bando per la concessione delle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020.

Ne beneficeranno gli studenti residenti in Emilia-Romagna nati a partire dal 01/01/1995 (quest’ultimo requisito non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992), che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, ovvero il secondo e il terzo anno dell’IeFP oppure le tre annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP presso un ente di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione ricompreso nel Sistema regionale IeFP. Per presentare la domanda è necessario che il nucleo familiare dello studente presenti un attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro. Gli studenti immigrati privi di residenza saranno considerati residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

La domanda deve essere presentata entro le ore 18 di giovedì 31 ottobre o da uno dei genitori, o dal legale rappresentante/tutore dello studente o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, tramite la piattaforma disponibile all'indirizzo internet https://scuola.er-go.it. Per presentare la domanda è necessario disporre di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare attivato in Italia. Allo stesso indirizzo è consultabile anche la guida per la compilazione della richiesta.

Per ogni altra informazione si rimanda al bando pubblicato all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Forlì-Cesena e sul sito www.provincia.fc.it - sezione Attività - voce “Istruzione”.

Si informa, inoltre, che nel medesimo periodo si potranno presentare anche le richieste per i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo scolastici, di competenza dei Comuni.

Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti all'Ufficio Istruzione - Diritto allo Studio di questa Amministrazione Provinciale (tel. 0543/714.260 – 0543/714.251) o alla Segreteria della Scuola o dell' Ente di formazione frequentato dallo studente.