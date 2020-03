Borse di tirocinio all’estero per 62 futuri neo diplomati della Regione

In questo momento di difficoltà per l'emergenza Coronavirus, la Cooperativa Sociale Kara Bobowski si rivolge ai futuri diplomati di questo insolito 2020, ora alle prese con lezioni online e qualche incertezza circa lo svolgimento del loro esame di maturità.

Il progetto “Made in Europe 3”, promosso dalla Cooperativa modiglianese nell'ambito del programma Erasmus+, dà la possibilità a 62 giovani dell’Emilia-Romagna di effettuare un tirocinio in un altro Paese europeo (per la lista delle destinazioni vedere il Bando sul sito www.karabobowski.org).

Questi i settori in cui sarà possibile svolgere il tirocinio:

agrario, agroalimentare, ambiente

sociale, socio-sanitario, educazione

ristorazione, enogastronomia, turismo, ospitalità alberghiera

Il soggiorno all’estero è previsto a partire dalla seconda metà del mese di settembre 2020, salvo variazioni a seconda dell’evolversi dell’emergenza Covid-19. I tirocini avranno la durata di:

3 mesi (52 posti disponibili)

2 settimane (10 posti disponibili) per partecipanti con bisogni speciali (disabilità fisica e/o cognitiva, disturbi dell’apprendimento, bisogni educativi speciali). È prevista la presenza di un accompagnatore (a scelta del partecipante e della famiglia).

Il Bando è rivolto ai futuri diplomati 2020 di tutta la Regione Emilia-Romagna, con indirizzi di studio attinenti ai settori dei tirocini sopra elencati o che desiderano fare un’esperienza professionale e formativa in tali settori.

La scadenza per presentare la candidatura è il 30 aprile 2020.

Il progetto “Made in Europe 3” è realizzato in collaborazione con Irecoop Emilia-Romagna e grazie al supporto di Emil Banca Credito Cooperativo, La BCC ravennate forlivese e imolese e Banca Centro Emilia-Credito Cooperativo.

Sul sito www.karabobowski.org trovate il Bando e la modulistica necessaria per candidarsi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente dott.ssa Elena Ciani via e-mail europa@karabobowski.org o telefono 393 937 4910 (dalle 8.30 alle 12.00).