Borseggiatrici all'iper, nel mirino le mamme con i bambini. L'appello: "Fate attenzione"

Borseggiatrici in azione al centro commerciale "Punta di Ferro". La vittima ha raccontato quanto le è accaduto lunedì mattina: "Erano circa le 13 e mi trovavano all'interno di un negozio d'abbigliamento, quando sono stata avvicinata da due signore bionde che hanno cercato di derubarmi del portafogli. Fortunatamente non ci sono riuscite perchè me ne sono accorta subito". Le ladre hanno lasciato a terra il portafogli, dileguandosi. La malcapitata ha subito allertato la vigilanza. Quindi ha lanciato un appello: "Le mamme con i bambini devono prestare attenzione, perchè queste signore hanno cercato di approfittare di un mio momento di disattenzione per derubarmi".